NÖ: Radfahren ist für Auslandsgäste immer wichtiger

Bereits jetzt kommen 55 Prozent der ausländischen Urlauber wegen des Radfahrens nach Niederösterreich. Weil der Trend anhält, wird dieser Sektor weiter verstärkt. Als werbewirksamer internationaler Radbotschafter soll NÖ dabei der Ex-Skistar Felix Neureuther helfen. Vor dem ersten Ansturm des Radlervolks rund um Ostern wurde nun die diesjährige Werbekampagne mit dem sympathischen bayrischen Testimonial „losgetreten“.

„Es ist unser Ziel, Niederösterreich zu der Raddestination im Herzen Europas zu entwickeln“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Das Land habe die besten Voraussetzungen dafür, denn sowohl klimatisch als auch geografisch und infrastrukturell habe kaum eine Region bessere Karten in der Hand, so Mikl-Leitner. Das Angebot an Routen für jeden Radfahrtyp, vom Genussradler bis zum Top-Sportler, wurde seit 2006 mit rund 60 Millionen Euro ausgebaut.