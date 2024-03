NÖ Card mit 1,4 Millionen Ausflügen auf Rekordkurs

Knapp 200.000 Mal wurde die NÖ Card in der auslaufenden Saison verkauft. Damit werden bis Ende März 1,5 Millionen Ausflüge mit der Vergünstigungskarte erzielt werden. Damit endet die bislang 18. Saison, in der die Karte angeboten wird, mit einem neuen Rekord.

Mit 21 neuen Ausflugszielen werden Kartenbesitzern heuer insgesamt 352 Erlebnis- und Freizeitziele zu freiem Eintritt geboten. Immer öfter, nämlich zu 40 Prozent, werden Ausflüge bereits mit einer Nächtigung kombiniert. Die NÖ Card trage damit auch zum Nächtigungsrekord im abgelaufenen Jahr mit 7,3 Millionen Übernachtungen und einem Plus von elf Prozent bei, so die Landeshauptfrau. „Niederösterreich ist ein El Dorado an Ausflugszielen“, schwärmte sie.

Wer alle Angebote binnen eines Jahres nützt, kann sich jedenfalls die stolze Summe von 3.600 Euro ersparen, wurde bei der Präsentation von Mikl-Leitner und dem Geschäftsführer der NÖ Card GmbH Klemens Wögerer geschildert. Mit zwei bis drei Gratisbesuchen rechne sich der Kaufpreis der Karte bereits. Im Durchschnitt nutzen Kartenbesitzer die NÖ Card aber achtmal. Die Nutzung sei jedenfalls um erfreuliche acht Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, so Mikl-Leitner.

Zu haben ist die NÖ Card über die eigens installierte App, im Online-Shop unter www.niederösterreich-card.at, über die Hotline 01/535 0505 oder in Partnertrafiken und in 131 Bankstellen der Raiffeisenbanken in NÖ. Die Karte kostet beim Neukauf noch bis 31. März 69 Euro oder bei Verlängerung 64 Euro. Ab 1. April kostet sie dann 74 oder 69 Euro.