NÖ: Polizei sucht Verdächtigen nach Einbrüchen in Gartenhäuser

Ein bisher unbekannter Täter hat im Dezember 2021 Einbruchsdiebstähle im Bezirk Baden begangen.

In der Zeit von 12. Dezember 2021, 13 Uhr, bis 13. Dezember 2021, 13.15 Uhr, wurde in insgesamt fünf Gartenhäuser bzw. Garagen in Pottendorf eingebrochen und hochpreisiges Werkzeug wurde gestohlen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehr als 25.000 Euro.

Nun liegt eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt zur Veröffentlichung des Fotos des mutmaßlichen Beschuldigten vor.