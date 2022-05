Elf desolate Fahrzeuge auf der A1 aus dem Verkehr gezogen

Das Augenmerk bei einem Schwerpunkteinsatz auf einem Parkplatz der Raststation St. Pölten auf der A1 lag Freitagnachmittag vor allem auf dem Zustand von Fahrzeugen. Bedienstete der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich nahmen gemeinsam mit den technischen Sachverständigen vom Amt der Landesregierung 42 Fahrzeuge - überwiegend Schwerverkehr - unter die Lupe.

Bei diesen Kontrollen wurden 91 schwere technische Mängel festgestellt. Elf dieser Fahrzeuge waren technisch in einem so desolaten Zustand, dass bei ihnen sofort an Ort und Stelle die Kennzeichentafeln und der Zulassungsschein abgenommen wurden.

"Gefahr im Verzug"

17 Mal wurden derart schwere technische Mängel festgestellt, dass diese von den technischen Sachverständigen mit „Gefahr im Verzug“ beurteilt wurden. Das war etwa bei einem leichten Anhänger aus Rumänien der Fall, bei dem unter anderem die Kugelkupplung war sehr stark ausgeschlagen und eingerissen war.

Es bestand die Gefahr, dass sich der Anhänger während der Fahrt vom Zugfahrzeug lösen und das Rad verlieren hätte können, teilte die Polizei am Samstag mit.