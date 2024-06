Ortskernbelebung in NÖ: Neue Dynamik im Reich der Dorfhelden

In eine neue Organisationsstruktur gehüllt und mit neuen Fördermöglichkeiten ausgestattet präsentierte die NÖ Stadt- und Dorferneuerung in einem ihrer aktuellen Vorzeigeorte ihre Dynamik. In Reinsberg im Kleinen Erlauftal trafen sich über 600 Interessierte und Abgesandte aus niederösterreichischen Kommunen beim „Forum Dorf & Stadt“.