NÖ: ÖVP sieht im Spitalsstreit Riss zwischen den zwei SPÖ-Landesräten

Einen heftigen Schlagabtausch liefern sich ÖVP und SPÖ weiter in der Debatte um den Reformprozess im Rahmen des niederösterreichischen Gesundheitspakts und dazu kolportierten alten Expertenvorschlägen zu Spitalsschließungen. Als vorläufiger Höhepunkt ist die donnerstägige Landtagssitzung programmiert, wo in der von der SPÖ beantragten "Aktuellen Stunde“ zum Titel "Nein zur Schließung unserer Spitäler“ diskutiert wird.

Königsberger-Ludwig hatte sich schon Montag sowohl für die Sitzung der Landesregierung als auch für die Pressekonferenz krankgemeldet. ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner interpretierte die Erkrankung der Landesrätin „der die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems ein Herzensanliegen ist“ aber als einen von Hergovich verpassten Maulkorb.

Erkrankung

Gerüchte machten die Runde, dass die Amstettnerin gar nicht krank sei. Was die sonst so gefasste Landesrätin empört als "Sauerei“ zurückwies. Schon am Montag hätten sie und ihr Büro die anderen Landesräte über ihre Erkrankung informiert. "Eine Frechheit und ein unwürdiges Schauspiel“, war am Dienstag auch aus dem Büro Königsberger-Ludwigs zu hören.