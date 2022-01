NÖ: Musical "Anatevka" wegen Corona-Fällen im Ensemble abgesagt

Mit den verschobenen Vorstellungen wird das Musical "Anatevka" noch insgesamt sechs Mal auf der Bühne Baden aufgeführt.

Handlung

Das Musical beschreibt das Dorfleben im Schtetl Anatevka im Russischen Reich. Die jüdische Tradition in Brauchtum und Zusammenleben spielt in diesem Werk eine große Rolle: Wie der Geiger auf dem Dach bemühen sich alle, fröhlich zu bleiben und das Leben von der leichten Seite zu nehmen, auch, wenn am Ende alle aufgrund eines Pogroms aus dem Schtetl vertrieben werden. Alles dreht sich um den armen Milchmann Tevje, der sich mit seiner Frau Golde um fünf Töchter kümmern muss, die ihre eigenen Vorstellungen haben, was das Heiraten betrifft.