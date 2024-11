NÖ: Neue Ära in Kommunikation von Feuerwehr und Rettung

Wenn Alarm- und Leitzentralen der niederösterreichischen Feuerwehren, wie bei der letzten Flut-Katastrophe über viele Tage rund 82.000 Einsatzkräfte an Hunderten Einsatzorten koordinieren müssen, werden die Funk- und Handynetze bis an ihre Grenze ausgereizt. Nun startet in NÖ in der Leitstellenkommunikation in eine neue Ära. NÖ Landesfeuerwehrverband und Notruf NÖ installieren die neue Hightech-Leitstellen-App "LEA“.