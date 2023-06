Niklas will Feuerwehrmann werden: "Rekordmann" ist er bereits

Unter den fast 7.500 Mitgliedern der Feuerwehrjugend in Niederösterreich wird sich der zehnjährige Niklas Grün sein Leben lang über sein besonders symbolträchtiges Eintrittsdatum zur Feuerwehr erinnern. Am Florianitag dieses Jahres trat er der Feuerwehr Arbesthal (Bezirk Bruck/Leitha) bei und war damit das 100.000 Mitglied in Niederösterreich.

Das Durchbrechen dieser Schallmauer bedeutet nicht nur einen neuen Rekord, den es zu feiern gilt. Im Feuerwehrwesen ist man ja den Wettkampf um Sekunden und neue Rekorde gewöhnt. Aber eine Freiwilligenarmee in dieser Stärke innerhalb eines Bundeslandes ist sehr wohl außergewöhnlich und wird auch europaweit bestaunt und mit viel Respekt bedacht.