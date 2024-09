NÖ: Warum ein Kunstprojekt auf fruchtbarem Boden die Bauern nicht so erfreut

Hiesleitner weiß, dass sein Tun beobachtet und auch kritisiert wird. Vor der am Samstag (ab 15 Uhr) am Grundstück stattfindenden Kunstaktion „ Land Ardagger “ wird im Ort über die Thematik recht lebhaft diskutiert. „Wir machen ja auch mit etlichen Plakaten auf die Kunst im brachliegenden Land aufmerksam“, sagt Hiesleitner.

"Ich will aber keinesfalls provozieren, mit der Aktion hier kann man die Leute aber erreichen und sensibilisieren“, sagt er und hofft, dass sich viele Interessierte aber auch Kritiker direkt am Feld mit den Gedanken der fünf Künstler auseinandersetzen. "Wichtig ist, miteinander zu sprechen und auch zu diskutieren“, so Hiesleitner.

Seine drei Hektar Grund seien vor der Brache intensiv landwirtschaftlich genutzt worden, schildert Hiesleitner. In einem Einschnitt am Areal, der Fuchsgaben heißt, finden sich verdorrte Apfelbäume, die hier einst gediehen. Ein Szenario, das die Künstlerin Klara Paterok, die auch schon in New Delhi Kunstinstallationen zur Thematik erarbeitete, nützen will. "So spannen wir sogar ein einen internationalen Boden hierher“, sagt Hiesleitner.

Landjugend hilft mit

Dass das Verhältnis mit der bäuerlichen Bevölkerung im Ort aber intakt ist, zeigt auch, dass die örtliche Landjugend bei Schlechtwetter für die Künstler und die Besucher ein Zelt aufspannt.

Den Weg zum Projekt "Land Ardagger" findet man Samstagnachmittag leicht über die Zufahrtsstraße zum Sportzentrum Ardagger.