Zwei Verkehrsunfälle auf der Ostautobahn und auf der S1 in Niederösterreich haben Samstagfrüh für kilometerlange Staus gesorgt. Auf der Ostautobahn (A4) sind gegen 9 Uhr zwischen Fischamend und Bruck a.d. Leitha vier Fahrzeuge kollidiert. Der Unfall dürfte für die Beteiligten glimpflich verlaufen sein, berichtete ein Sprecher des ÖAMTC. Eine Stunde lang war zum Teil nur der Pannenstreifen befahrbar, worauf sich ein sieben Kilometer langer Stau in Fahrtrichtung Ungarn bildete.

Auf der S1 musste der Tunnel bei Vösendorf in Fahrtrichtung Ostautobahn nach einem Verkehrsunfall rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Ein fünf Kilometer langer Stau war die Folge. Derzeit seien laut ÖAMTC zahlreiche Heimreisende von Deutschland in ihre Heimatländer auf Österreichs Straßen unterwegs, was zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten und damit Unfall- und Staugefahr führe.