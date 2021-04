NÖ: Höchststand an Corona-Patienten auf Intensivstation

In Niederösterreichs Spitälern wurden am Ostermontag 123 Corona-Patienten auf Intensivstationen betreut: Dieser Wert stellt den bisherigen Höchststand dar. „Die Situation ist denkbar ernst und sie ist beunruhigend“, sagte Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur Montagabend im ORF. Mit einem weiteren Anstieg wurde gerechnet.



Jany sprach von stetigen Zuwächsen in einem kleinen einstelligen Bereich. „Tagtäglich kommen neue Menschen auf die Intensivstation.“ Die Zahl der aufgrund von Covid-19 intensivmedizinisch betreuten Personen überstieg im Bundesland auch bereits die der Patienten in sonstiger intensivmedizinischer Behandlung. Alle anderen Ursachen übergreifend wurden 120 registriert.

Übertroffen wurden mit 123 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen die Höchstwerte aus den bisherigen beiden Corona-Wellen. Diese lauteten 57 (8. April 2020) und 115 (26. November 2020).

Auf hohem Niveau befindet sich in zahlreichen Regionen auch die Sieben-Tages-Inzidenz. Die Bezirke Scheibbs (502,2) und Melk (487,3) übertrafen am Ostermontag zum bereits vierten Mal in Serie die kritische Marke von 400. Beim Bezirk Scheibbs war dies binnen elf Tagen zehnmal der Fall.



Hauchdünn an der 400er-Marke kratzte der Bezirk Amstetten mit 399,9. Über 300 rangierten laut dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auch Wiener Neustadt (349,2), die Bezirke Wiener Neustadt-Land (319,3), Gmünd (311,9), Baden (306,0) und die Statutarstadt Waidhofen a. d. Ybbs (303,0). Der Bezirk Neunkirchen, wo so wie in Wiener Neustadt und dem Bezirk Wiener Neustadt-Land Ausreisekontrollen stattfinden, hält bei 268,7.