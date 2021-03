Welche Impfstrategie die Intensivstationen jetzt schneller entlasten könnte

Die Frage ist nur: Stimmt das in dieser Form? Geht mit den vorhandenen Impfdosen tatsächlich nicht mehr?

Heike Dorninger gehört zu jenen Experten, die in diesem Punkt zu einem anderen Schluss kommen. Dorninger arbeitet für die Boston Consulting Group, eine der weltweit führenden Unternehmens- und Strategieberatungen. Und sie ist spezialisiert auf die Analyse von Krankenkassen und Gesundheitssystemen. Dorningers These lautet: Mit derselben Menge an Impfdosen könnte man die Gefahr für Hochrisikopatienten deutlich senken und die Intensivstationen schneller entlasten.

Wie das geht? „Wir sind bei der Verteilung der vorhandenen Impfdosen, also bei der Priorisierung, einfach noch nicht so zielgerichtet, wie wir sein könnten“, sagt Dorninger zum KURIER.