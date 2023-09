NÖ: Hergovich will Landbauer ein Plüsch-Faultier schenken

Eine sonderbar plüschige Politaktion kündigte Niederösterreichs SPÖ-Landesparteiobmann, Landesrat Sven Hergovich, am Dienstag mittels Presseaussendung an. Hergovich, der sich selbst als Kontrolllandesrat bezeichnet, posiert auf einem Bild staatstragend vor Flaggen, um vor sich am Schreibtisch ein Plüschtier zu präsentieren.