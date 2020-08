NÖ: Fußballpfarrer tritt zurück und beruhigt Gemüter

Für den Ybbser Bürgermeister Alois Schroll (SPÖ) kam der Rücktritt aber doch sehr unerwartet. Derartige Diskrepanzen seien ihm nie aufgefallen. „Ich bin wirklich enttäuscht“, sagt Schroll. In einem kurzen Telefonat mit Diözesanbischof Alois Schwarz sei ihm erklärt worden, dass die innerkirchliche Entscheidung fix ist.

Wurzer selbst beruhigte am Sonntag die Gemüter. Er bat darum keine Proteste, wie das Unterstützer im Internet bereits angeregt hätten, zu organisieren. Für Pfarrer seien Ortswechsel üblich, und er habe 16 Jahre in Ybbs arbeiten dürfen, so Wurzer. Er selbst wird ab 1. September in Opponitz im Bezirk Amstetten als Pfarrmoderator eingesetzt. Am 30. August soll es ein Abschiedsfest geben. Vielen Ybbsern fällt der Abschied schwer. Am Sonntag saßen zahlreiche Feuerwehrleute in der Messe. Nach dem Gottesdienst war es den Freiwilligen ein Anliegen bei Hans Wurzer Danke zu sagen und ihm viel Glück zu wünschen. Als Abschiedsgeschenk übergaben sie einen hölzernen Heiligen Florian.