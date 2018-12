Bischof Schwarz: Schlagabtausch mit Kärntner Kirchenführung

In einer Gegen-Stellungnahme verweist man in St. Pölten, der neuen Diözese von Bischof Alois Schwarz, darauf, dass dieser aus dem Bericht des externen Wirtschaftsprüfers Breschan keinesfalls "einseitig und verzerrend" zitiert habe. So Pressesprecherin Katharina Brandner. Vielmehr seien die Zitate Teile der Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses und würden dessen wesentlichen Kern wiedergeben. Im Zuge der Visitation werde Bischof Schwarz dazu Stellung nehmen. Bezüglich der Vorhaltung, dass Transaktionen auch von steuerrechtlicher Relevanz sein könnten, wird auf die Prüfung durch die Finanzbehörden im Jahr 2016 verwiesen, wo keinerlei gravierende Mängel festgestellt worden sind. Im Übrigen verweist Bischof Schwarz bezüglich der betriebswirtschaftlichen Vorwürfe seitens der "so genannten Arbeitsgruppe Bistum" auf die kommende Visitation durch die kirchenrechtlich zuständige Instanz. Und: "Die Vorgehensweise der Arbeitsgruppe ist insofern verwunderlich, als aufgrund der immer gleichförmigen Anwürfe gegen den Bischof durch seine vormals engsten Mitarbeiter diese Sache in die Hände eines Päpstlichen Visitators gelegt wurde. Dieser hat die unabhängige und zuständige Prüfungskompetenz, die ihm von Papst Franziskus übertragen wurde."

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt indes wegen Untreueverdachts gegen den ehemaligen Kärntner Diözesanbischof Alois Schwarz. Hansjörg Bacher, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte am Freitag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der " Kronen Zeitung". Bereits seit Oktober wird gegen die Vertraute des nunmehrigen St. Pöltner Bischofs, Andrea Enzinger, ermittelt.

Details zu den Verdachtsmomenten wurden am Freitag von der Staatsanwaltschaft keine genannt: "Zu den Inhalten kann keine Stellungnahme abgegeben werden. Wir stehen im Ermittlungsverfahren ganz am Anfang", sagte Bacher. Dass die Staatsanwaltschaft den Prüfbericht angefordert hat, "ist nach Auskunft der Behörde ein reiner Routinevorgang", teilte dazu Pressesprecherin Brandner mit.

