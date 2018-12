"System Schwarz": Diözese Gurk droht Apostolische Visitation

Nach der Veröffentlichung eines Prüfberichts über das Bistum Gurk am Dienstag droht der Diözese Gurk-Klagenfurt nun eine Apostolische Visitation. Wie diepresse.com am Mittwochnachmittag berichtete, überlegt der Vatikan, mittels Visitation die Anschuldigungen gegen den nunmehr in St. Pölten tätigen Bischof Alois Schwarz zu überprüfen, aber auch den " Gesamtzustand der Diözese" zu untersuchen.

Das Gurker Domkapitel hatte dem ehemaligen Gurker Bischof am Dienstag unter anderem vorgeworfen, ein eigenes "System Schwarz" installiert zu haben, das auf einem Abhängigkeitsverhältnis zu seiner Vertrauten Andrea Enzinger basierte. Auch Misswirtschaft wird ihm vorgeworfen.