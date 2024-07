Es gibt im Kindergarten jeden Tag zwei Zeitpunkte, an denen man unkompliziert in Kontakt mit den Eltern treten kann. Und zwar dann, wenn die Kleinen gebracht oder abgeholt werden. Manuela Leoni, Geschäftsführerin des Jugendvereins Impulse Krems, sah hier eine Chance: Erfahrenen Sozialarbeiterinnen bieten Unterstützungs- und Begleitangebote für Eltern und deren Kinder an. Der Erstkontakt passiert eben in den Abholzeiten.

Daraus entwickelte sich das Pilotprojekt "NESAK“, das nun nach zwei Jahren abgeschlossen wurde. Die Bilanz von Leoni, die das Projekt leitet, fällt sehr positiv aus. Daher läuft das Angebot noch weiter, für das kommende Jahr hat die Stadt Krems die Finanzierung bereits zugesagt. "Wir möchten Eltern frühzeitig stärken, damit sie ihren Kindern geeignete Rahmenbedingungen und ein gesundes Aufwachsen ermöglichen“, sagt Leoni.