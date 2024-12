Startschuss für NÖ Flächenagentur: Betriebe erhalten Unterstützung bei Ersatzflächen

Mit der neuen „ Flächenagentur “ will das Land Niederösterreich die Betriebe nun entlasten und unterstützen.

„Zwei Projekte, die Hand in Hand gehen, mit denen wir Ökologie und Ökonomie weiterhin im Einklang halten, unsere Natur und Umwelt schützen und dabei gleichzeitig wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand bewahren sowie unsere Lebensqualität erhalten“, erklärte die Landeshauptfrau.

Gerade auch für den Bau von 380-KV-Leitungen, für Windparks oder Bahntrassen seien Ausgleichsflächen unerlässlich, so Mikl-Leitner. Sie seien notwendig, „wenn wir die Energiewende schaffen wollen“.

Deshalb werden derzeit landeseigene Flächen, die größer als ein Hektar sind in einer Datenbank erfasst, um sie als Ausgleichsflächen gezielt anbieten zu können, so Mikl-Leitner.