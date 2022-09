NÖ: Finanzielle Not treibt Frauen zurück in Gewaltbeziehungen

Es mag für viele kaum vorstellbar sein, dennoch ist es traurige Realität. Immer wieder kehren Frauen zu jenen Personen zurück, von denen sie misshandelt und erniedrigt wurden. In den meisten Fällen handelt sich dabei um den Ehemann bzw. Lebensgefährten oder Freund.

Handlungsbedarf

Neue Daten aus den Frauenhäusern in Niederösterreich geben nun Einblick in die Lage der gewaltbetroffenen Bewohnerinnen und zeigen auch, dass die Politik dringenden Handlungsbedarf hat.

174 Frauen haben im Vorjahr Zuflucht in einem Frauenhaus in NÖ gesucht. 88 Prozent der Frauen erfuhren zuvor durch ihren Ehemann oder Partner Gewalt. Die gute Nachricht: Ein Viertel der Opfer schaffte nach dem Aufenthalt in einem der sechs Frauenhäuser den Sprung in eine neue, eigene Wohnung.