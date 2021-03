NÖ: Feuerwehren wählen ihre Landeschefs

Abschluss des Wahljahrs

Nachdem die Feuerwehrmitglieder in Biberach (Bezirk Amstetten) mit außerordentlicher Genehmigung erst am vergangenen Wochenende als letzte Wehr in NÖ ihr neues Kommando gewählt haben, findet der landesweite Wahlzyklus morgen sein Ende. In außergewöhnlichen Zeiten werde man ein Zeichen der Kontinuität und Ruhe setzen, wird angekündigt. Weshalb sich die Bezirkschefs, aus deren Reihen die Landesspitzen kommen müssen, im Vorfeld geeinigt haben, dass für jede Position nur ein Kandidat antritt. Damit gibt es keine Kampfabstimmungen.