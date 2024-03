NÖ: Feuerwehren mussten bei Rettungseinsatz auf A1 Unfallauto suchen

Mit einer Suchaktion nach einem verunglückten Pkw, in dem verletzte Personen vermutet wurden, startete am Dienstagnachmittag ein Rettungseinsatz für die Feuerwehren im Bezirk Amstetten. Über die Bezirksalarmzentrale Amstetten war zu einer Menschenrettung nach einem Unfall auf der Westautobahn zwischen St. Georgen/Ybbsfelde und Viehdorf in Fahrtrichtung Salzburg alarmiert worden.