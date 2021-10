Die Kosten der Pandemie, samt dem Einbruch der niederösterreichischen Wirtschaftsleistung von 5,8 Prozent, nannte der Landesrat mit 775 Millionen Euro für 2020 und einem Minus von 770 Millionen Euro heuer "dramatisch". Dabei liege man aufgrund des erfreulich angesprungenen Wirtschaftswachstums derzeit in den Berechnungen für 2021 schon wieder um 138 Millionen Euro besser als das noch im heurigen Juni erwartet wurde, berichtete Schleritzko.

14,4 Milliarden Euro

Konkret beträgt das Haushaltsvolumen für die beiden Jahre zusammen 14,4 Milliarden Euro. Wobei für 2022 Ausgaben in der Höhe von 7,1 Milliarden Euro bei einem Minus von 530 Millionen Euro berechnet werden. Von 2022 auf 2023 soll dann das Minus um 192 Millionen Euro auf 338 Millionen gesenkt werden. Für 2023 werden die Ausgaben mit 7,3 Milliarden Euro beziffert.

Um den Haushaltsausgleich erreichen zu können, nannte der Landesrat auch ein Leitmotiv für Einsparungen: „Wir werden uns auf die Menschen im Land konzentrieren und weniger in Infrastruktur investieren.“

Soziales und Gesundheit

Im Vergleich von 2021 auf 2023 werde man verstärkt in Kinderbetreuung, in Bildung und in Wissenschaft und Forschung investieren, so Schleritzko. In Soziales und Jugendwohlfahrt will man 100 Millionen Euro mehr einbringen. Damit wird weiterhin mehr als die Hälfte des Budgets, einschließlich der Landesgesundheitsagentur und ihrer Bereiche, für Soziales und Gesundheit ausgeben.