Klimaticket alleine reicht nicht: Ruf nach besseren Öffis

Einen Tag vor dem bundesweiten Start des Klimatickets am heutigen Nationalfeiertag, waren gestern in der Ostregion die regionalen Öffi-Klimatickets bereits gültig. Zur Begrüßung der günstigeren Jahresfahrkarte für Bahn und Bus, die Pendlern bis zu 61 Prozent der Fahrtkosten zur Arbeit erspart, erinnerte die ÖVP in NÖ die Bundespolitik auch gleich an ihren Wunschkatalog in ihrem „1.2.3. Mobilitätsplan“. Nicht nur billiger, sondern auch bequemer und besser müsse die Infrastruktur im Öffentlichen Verkehr (ÖV) ausgestattet werden, forderte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

„Wir brauchen bessere und bequemere Angebote. Dazu brauchen wir den Bund als Partner und nicht als Bremser“, richtete Ebner aus. Ziel müsse es sein, dass der Öffi-Verkehr so attraktiv ist, dass ihn die Leute wirklich annehmen und umsteigen. Konkret geht es um mehr Sitzplätze in Zügen und bessere Taktfrequenzen.