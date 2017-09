NÖ: Eine Tote nach Brand in Wohnhaus

Ein Brand in einem Wohnhaus in Gainfarn in der Stadt Bad Vöslau (Bezirk Baden) hat in der Nacht auf Freitag ein Todesopfer gefordert. Nach Feuerwehrangaben starb die Betreuerin einer bettlägerigen Frau. Letztere erlitt ebenso wie ein Nachbar eine Rauchgasvergiftung. Die Ursache des Brandes war Gegenstand von Ermittlungen.

Das Bezirksfeuerwehrkommando Baden berichtete auf seiner Website von dramatischen Szenen, die sich kurz nach Mitternacht abgespielt hätten. Beim Eintreffen der ersten Löschtrupps hätten bereits Flammen aus einem Dachfenster geschlagen. Zudem sei gemeldet worden, dass sich noch zwei Frauen in dem Wohnhaus befinden müssten. Der Brand dürfte sie überrascht haben.

Die bereits bewusstlose Betreuerin wurde im Obergeschoß gefunden und ins Freie gebracht. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät, teilte die Feuerwehr mit. Die bettlägerige Frau und ein Nachbar, der zu Hilfe geeilt war, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert.

Heftige Windböen erschwerten die Löscharbeiten auf dem Dach und von der Drehleiter aus. Um zu allen Glutnestern bzw. Flammen im Dachstuhl zu gelangen, musste die Dachhaut teilweise geöffnet werden, hieß es im Bericht des Bezirkskommandos. An dem Wohnhaus sei enormer Sachschaden entstanden. Bei den Löscharbeiten wurden auch drei der rund 100 eingesetzten Feuerwehrleute verletzt.