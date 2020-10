NÖ: Eine Stimme für die Schildkröten

Neben 40 unterschiedlichen Schildkrötenarten leben zudem Papageien, Katzen, Hunde, Degus und Geckos auf 2.000 Quadratmetern. Schon seit vielen Jahren schützt Putzgruber mit dem Verein „RespekTurtle“ Tiere. 2019 konnte er ein zusätzliches Grundstück dazukaufen, weil der Platz schon beengt war.

Nun soll auch bald ein von Putzgruber lange gehegter Traum in Erfüllung gehen. „Wir haben die Zusage, dass wir Österreichs bisher einziges Schildkröten-Tierheim werden“, ist er zuversichtlich.

Als Spezialist für Reptilienhaltung ist ihm auch die Weitergabe von Wissen wichtig. Putzgruber bietet Führungen am Hof an (wieder ab Frühling) und bringt dabei auch Kindern den richtigen Umgang mit den Tieren bei. Dabei gibt er Interessierten mit, dass sie sich genau überlegen sollen, ob sie ein Reptil halten können: „Wir bekommen so viele kranke Tiere. Und in 90 Prozent der Fälle stammen die Krankheiten von Haltungsfehlern. Die Tiere sind ja stumm. Ich möchte den Schildkröten eine Stimme geben.“