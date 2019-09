Mann wird zu Schildkröten-Papa: Aus "Tennisball" schlüpfte Jungtier

Ein vermeintlicher Tischtennisball entpuppte sich als Schildkröten-Ei. Und ein Mann aus Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, wurde am Donnerstag zum Schildkrötenpapa wider Willen.

Der Hausbesitzer entdeckte am Donnerstag einen kleinen weißen Ball in einem Gebüsch in seinem Garten. Als er er diesen aufheben wollte, brach plötzlich die Schale und eine kleine Landschildkröte blickte ihn an.

Mutter nicht gefunden

Da der Mann selbst keine Schildkröte besaß, fragte er in der Nachbarschaft, ob denn jemand ein derartiges Tier sein Eigen nennt und dieses eventuell sogar Nachwuchs erwarte. Doch die Nachforschungen blieben ergebnislos. Also brachte der Perchtoldsdorfer das neugeschlüpfte Panzertier zum Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf. Dort wird es nun großgezogen.

Die Experten im Tierschutzhaus brachten das Tier umgehend in einem Wärmekäfig unter. Der Schildkröte geht es soweit gut. Derzeit hat sie etwa die Größe einer Zwei-Euro-Münze.