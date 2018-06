„Ich müsste jetzt Schildkröten töten“

Kürzlich stand wieder einmal die Polizei vor dem Reptilienzoo Happ in Klagenfurt und erbat Einlass. Nein, der Geschäftsführerin Helga Happ ist nichts anzulasten; vielmehr bringen Beamte in unregelmäßigen Abständen amerikanische Schmuckschildkröten vorbei, die sie oder Passanten auf Wiesen, in Teichen oder – wie im vorliegenden Fall – auf der Autobahn aufgelesen haben.

Normale Bürger kommen auch zu Frau Happ. Solche, die die gepanzerten Tiere einst als winzige Jungreptilien gekauft haben und nun feststellen, dass sie mit 30 Zentimetern Panzerdurchmesser doch nicht ins heimische Aquarium passen. In den Reptilienzoo jedoch auch nicht mehr; geht es nach der Europäischen Union müsste Happ etliche Tiere töten.

Die EU veröffentlichte am 14. Juli 2016 eine Liste invasiver Arten – dabei handelt es sich um „importierte“ Tiere oder Pflanzen, die sich in unseren Breitengraden ungehindert vermehren. Ein solches Tier ist die amerikanische Schmuckschildkröte, auch Rotwangen-Schmuckschildkröte genannt. Der Import und der Handel sind verboten, in speziell zertifizierten Zoos mit entsprechender Ausnahmegenehmigung – ein solcher ist der Reptilienzoo Happ – dürfen sie bis zu ihrem Lebensende in Sicherheit leben. Das kann dauern, denn die Lebenserwartung liegt bei 40 Jahren. Und die Latte der EU-Auflagen hoch: Die Tiere dürfen nicht an Private weitergegeben werden, sich nicht vermehren und müssen unter Verschluss bleiben.