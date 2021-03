NÖ: Ein Viertel kämpft mit Depressionen

Die physischen und psychischen Auswirkungen der Pandemie auf die Menschen sind dramatisch. Die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) zeigt die noch gar nicht im ganzen Umfang absehbaren Folgen auf und will auch Unterstützung anbieten. Mit der Seminar- und Workshop-Serie „AK Vital“ will man ab Ende April ein Hilfspaket anbieten, kündigt AKNÖ-Präsident Markus Wieser an.

Studien, die etwa die Donau-Uni Krems anstellte, zeigen schwere Auswirkungen durch die Covid-19-Krise. Umfragen zeigen, dass sich Schlafstörungen verdoppelt, depressive Zustände von fünf auf 25 Prozent zugenommen und Angstzustände viermal häufiger auftreten, als vor der Pandemie.

Dabei sollen diese Probleme zeitverzögert am Ende der Krise noch viel stärker spürbar werden, prognostiziert Wieser. Druck am Arbeitsplatz oder wegen der Arbeitslosigkeit, zusätzlich notwendige Kinderbetreuung aufgrund geschlossener Schulen oder pflegebedürftige Angehörige befeuern psychische Probleme zusätzlich, so Wieser.