NÖ: Dachfenster wirkte als Brennlupe und löste Großbrand aus

Die durch eine Glasplatte eines Dachfensters gebündelten Sonnenstrahlen dürften den Großbrand auf einem Bauernhof am Göttelsberg bei Euratsfeld im Bezirk Amstetten ausgelöst haben. Zu diesem Ergebnis kamen die Brandermittler der Polizei Amstetten, nachdem sie am Mittwoch am Brandort genaue Untersuchungen vornehmen konnten.

Durch den Effekt, den man von einer Brennlupe kennt, dürfte sich durch eines der Glasplattenfenster Stroh entzündet haben. Wie die Landespolizeidirektion NÖ berichtete, war Fremdverschulden auszuschließen.