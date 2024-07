NÖ: Bergbahnen übernehmen Betrieb des Geischlägerhauses am Hochkar

Mitten in der laufenden Sommersaison gibt es am bekannten Geischlägerhaus am Hochkar-Vorgipfel einen Wirtenwechsel. Der Betrieb des Bergrestaurants direkt bei der Bergstation des Vierersessellifts auf 1.770 Meter Seehöhe wird am kommenden Dienstag von den Hochkar Bergbahnen übernommen.

Der bisherige Gastwirt Johannes Putz, der das Haus 12 Jahre als "JoSchi Berghaus“ führte, zieht sich zurück. Das Berghaus nun im Eigenbetrieb offen zu halten, könnte den Bergbahnen allerdings noch intensivere Diskussionen mit dem Eigentümer der Hütte bescheren.