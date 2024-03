Erfolgsbilanz am Hochkar: „Anstrengung hat sich gelohnt“

Vor den Osterferien herrschen am Hochkar Top-Bedingungen, die sich nicht nur die anderen schon geschlossenen niederösterreichischen Skigebiete, sondern auch viele noch in Betrieb stehende Wintersportorte in West-Österreich wünschen würden. Ein perfekter Rahmen also, um ein Jahrzehnt nach einem radikalen Neustart am Hochkar, samt millionenschwerem Einstieg des Landes NÖ, Bilanz zu ziehen.

Bei heuer bis Betriebsende am Ostermontag zu erwartenden 177.000 Tagesliftgästen, einem ununterbrochenen Liftbetrieb seit 8. Dezember und gut gebuchten Hotels, kann das schneesichere Wintersport-Dorado an die guten Saisonen vor Corona anschließen. Ein Erfolg, hinter dem große Herausforderungen und Investition stecken, resümiert Jochen Danninger, Aufsichtsratschef der landeseigenen ecoplus.