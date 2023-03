Trauer herrscht in der vorösterlichen Zeit im Benediktinerstift Seitenstetten über den Tod eines beliebten Konventmitglieds. Pater Leo Heimberger starb wenige Tage nach seinem 79. Geburtstag an den Folgen eines Sturzes.

Der beliebte Geistliche war bei einem Spaziergang zu Fall gekommen und zog sich dabei so schwerwiegende Kopfverletzungen zu, dass er nicht mehr zu Bewusstsein kam und am Mittwoch im Landesklinikum Amstetten starb, berichtet das Stift auf seiner Homepage.

Mostviertler

Der gebürtige Öhlinger Heimberger war fest im Mostviertel verwurzelt. 1962 war der junge Maturant Gerhard Johann Heimberger in den Seitenstettner Orden eingetreten, wo er den Namen Leo annahm. 1967 wurde er nach dem Theologiestudium in Salzburg im Stift vom damaligen Apostolischen Nuntius Opilio Rossi zum Priester geweiht, wird in seinem Nachruf berichtet. Spätere Wirkungsstätten waren die Stiftspfarren Wolfsbach und das Stift selbst, wo er als Priester, Erzieher und Religionsprofessor am Stiftsgymnasium wirkte.