Die Hungerknolle aus Amerika und ihr stilles Jubiläum

Den idyllischen barocken Hofgarten des Stiftes Seitenstetten in eine Beziehung mit einem Erdäpfelacker zu bringen, lässt fast Frevelhaftes befürchten. Doch tatsächlich ist die mehlige Knolle für den Stiftsgarten der Benediktiner im niederösterreichischen Mostviertel so etwas wie eine historische Taufpatin. Im Jahr 1620, also vor 400 Jahren, wurden hier nachweislich erstmals in Österreich Erdäpfel als Nahrungsmittel angebaut.

Weil der wichtigen Feldfrucht gegen den Hunger eine gewisse Affinität zu Krisen anhaftet, scheint es wohl auch heuer wegen der Corona-Krise nicht möglich, das Erdäpfel-Jubiläum im berühmten Seitenstettener Garten gebührend zu würdigen. „Das werden wir aber im nächsten Jahr tun“, kündigt Abt Petrus Pilsinger an. Sein innovativer Vorgänger, Abt Kaspar Plautz, der im frühen 17. Jahrhundert die Erdäpfel im Mostviertel kultivierte, hat nämlich 1621 sein Buch („Nova Typis Navigatio“) veröffentlicht. Mit dem Werk, das von den Entdeckungsreisen in die Neue Welt handelte, wurde der Erdäpfelanbau in Seitenstetten fast amtlich dokumentiert.