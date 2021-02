NÖ: Baby-Wildschwein Albert in Garten entdeckt

In einem Garten in Wolfsgraben (Bezirk St. Pölten) ist ein verlassenes junges Wildschwein entdeckt worden. Die Besitzerin des Areals brachte den Babykeiler ins Tierschutzhaus nach Vösendorf (Bezirk Mödling), wo er nun "Albert" genannt und rund um die Uhr betreut wird. Was mit der Mutter des kleinen Ebers passiert ist, ließ sich nach Angaben von Tierschutz Austria (TSA) vom Montag nicht herausfinden.

Ihr aufgelesenes Junges ist jedenfalls gesund, wie sich bei einer Untersuchung herausstellte. Zum Zeitpunkt des Fundes dürfte "Albert" nur maximal zwei Tage alt gewesen sein.