NÖ: Auto krachte in Bushaltestelle

In der Pernerstorferstraße in Wiener Neustadt bot sich am Wochenende ein Bild der Verwüstung: Ein Kleinwagen ist dort in die Bushaltestelle gekracht, die dabei stark zerstört wurde. Zum Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt gerufen.

Mit dem schweren Rüstfahrzeug und dem Vorausrüstfahrzeug rückten fünf Mann der Feuerwehr Wiener Neustadt zum Einsatzort aus. Da die Sicherheit der Fußgänger nicht mehr gewährleistet war, habe sich der Einsatzleiter entschieden, die Bushaltestelle mithilfe des Krans abzubauen, sagt Kommandant Christian Pfeiffer.