NÖ: Auftragsbücher im Bausektor sind „aktuell gut gefüllt“

Vor zwanzig Jahren wurde die Idee umgesetzt: Damit erfolgreiche Unternehmen von anderen profitieren, wurde der „Bau.Energie.Umwelt“-Cluster Niederösterreich von der Wirtschaftsagentur des Landes NÖ, ecoplus, ins Leben gerufen. Seither versucht man „Potenziale und Kompetenzen“ zu bündeln.

Einer, der aus Erfahrung von dem Projekt sprechen kann, ist Stefan Schrenk, Geschäftsführer der Schrenk GmbH in Vitis (Bezirk Waidhofen an der Thaya). Eines der schönsten Projekte, das durch den Cluster entstanden ist, so Schrenk, sei die Kooperation der Waldviertler Handwerker. „Da haben im regionalen Raum – vom Fliesenleger bis zum Maler – rund 50 Betriebe gemeinsame Bauprojekte abgewickelt“, sagt er begeistert.