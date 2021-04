Sucht in Zeiten der Pandemie: Wie geht es den Betroffenen?

Solche Fälle sind auch in diversen Einrichtungen der Suchtberatung bekannt. „Je anhaltender Existenzsorgen, Einsamkeit oder Belastungen in der Familie sind, desto eher steigen auch Suchtprobleme“, sagt Ulrike Gerstl, Leiterin der Suchtberatung der Caritas St. Pölten.

„Natürlich kommen manche gut mit der Pandemie zurecht, andere allerdings haben schwere Rückfälle“, sagt sie. Seit Ausbruch der Pandemie merke sie vor allem bei den Anfragen durch Angehörige einen deutlichen Anstieg: „2020 haben wir um 40 Prozent mehr Anfragen von Angehörigen erhalten als noch 2019. Sie sind meist die ersten, die sich an uns wenden, weil sie merken, dass etwas nicht passt“, sagt Gerstl.

"Es wird Zeit, dass sich das wieder ändert"

Gruppentreffen wie jene der AA werden unter normalen Umständen auch von der Caritas St. Pölten organisiert, sowohl für Betroffene als auch deren Angehörige. Seit Beginn des Lockdowns im November des Vorjahres finden diese nicht mehr statt. „Wir merken, es wird Zeit, dass sich das wieder ändert. Momentan arbeiten wir daran, hierfür eine Lösung zu finden“, sagt Gerstl.

Einzelberatungen hingegen werden weiterhin angeboten und, falls es die Umstände erfordern, auch persönlich abgehalten. „Digitale Angebote sind gut, aber man hat es hier mit Menschen zu tun. Meine Conclusio nach diesen Monaten der Pandemie lautet: Dieses Thema verlangt nach persönlichem Kontakt.“

Mehr Alkohol und Zigaretten

Auch Umfragen der Universität Wien bestätigen, dass 22 Prozent der Österreicher seit Ausbruch der Pandemie mehr trinken. Besonders Personen in Kurzarbeit oder Menschen, die durch die aktuelle Situation verstärkt an Einsamkeit leiden, berichten von einem gesteigerten Trinkverhalten.

Seitens der Fachstelle für Suchtprävention NÖ heißt es, dass etwa im Frühjahr 2020 vor allem Frauen gehäuft eine Steigerung ihres Konsums von Tabak, Alkohol oder Schlaf- und Beruhigungsmittel angaben, und zwar wegen der stärkeren Belastung und des Stresses während des ersten Lockdowns. Langzeitauswirkungen müsse man weiter beobachten – seitens der Fachstelle rechnet man mit einer zeitverzögerten Zunahme an Personen, die Unterstützung in einer Behandlungseinrichtung in Anspruch nehmen wollen.