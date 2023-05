NÖ: Auf die Feuerwehrmatura folgt das Eheversprechen

Unter Niederösterreichs 100.000 Feuerwehrleuten wird diesen Leuten großer Respekt gezollt. Vergangenen Samstag errangen 111 Feuerwehrmitglieder in der Landeszentrale in Tulln das Leistungsabzeichen in Gold (FLA Gold).

Unter den vielen Persönlichkeiten, die sich heuer der respektvoll als Feuerwehrmatura bezeichneten Herausforderung stellten, befand sich auch ein junges Pärchen, das die große Prüfung gemeinsam perfekt meisterte.