NÖ-Arbeitsprogramm für 2020: Für Klimaschutz in Pedale treten

Weitere Klimaschutzpotenziale im Bereich Verkehr sollen noch gehoben werden, denn 40 Prozent der mit dem Auto zurückgelegten Wege könnten auf Geh- und Radwege verlegt werden, erklärte die Landeshauptfrau. „Deshalb hat Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko den Auftrag bekommen, ein neues Förderkonzept für den Radfahrverkehr im Zusammenhang mit dem Gemeinden zu entwickeln“, berichtete sie. Infrastruktur, Fördermöglichkeiten und die Schaffung von Anreizen für den Radverkehr sollen bis Jahresmitte eruiert werden.

Müllvermeidung forcieren

Als weitere Klimaaktivität will das Land die Müllvermeidung forcieren. Bei 570 „sauberhaften Festen“, bei denen 2019 in NÖ Plastikgeschirr vermieden wurde, konnte das Müllaufkommen pro Besucher um das 80-fache verringert werden. Statt 20 Liter Abfall sind so nur mehr 0,25 Liter pro Gast angefallen. „Sauberhafte Feste“ sollen deshalb 2020 noch mehr unterstützt werden.

Aufgrund ihres Erfolgs im Vorjahr wird auch die NÖ Lehrlingsoffensive prolongiert. 6.500 junge Menschen unter 25 Jahren hätten profitiert, betonte Mikl-Leitner. Die Jugendarbeitslosigkeit sank in NÖ mit 10,5 Prozent so stark wie in keinem anderen Bundesland.