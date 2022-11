NÖ: Alle Haushalte von ÖVP-Mitgliedern bekommen eine Landesflagge

Man wolle, aller Krisen zum Trotz, zeigen, dass man in einem der schönsten Länder der Welt lebt. So begründet die niederösterreichische Volkspartei ihre aufwendige Aktion zum Landesfeiertag am 15. November.

Jeder fünfte Haushalt wurde beschenkt

Jeder Haushalt, in denen zumindest ein Mitglied der Volkspartei NÖ gemeldet ist, hat in den vergangenen Wochen eine Landesfahne erhalten. Verteilt wurden sie im ganzen Land von ÖVP-Funktionärinnen und Funktionären. „Damit hat jeder fünfte Haushalt Niederösterreichs eine blau-gelbe Fahne erhalten. Mit dieser kleinen Aufmerksamkeit wollen wir Danke sagen für die Unterstützung in verschiedensten Funktionen und auf den unterschiedlichen Ebenen“, verkündet Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der Volkspartei NÖ.

Begeistert vom "Flagge zeigen" ist auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Wie es in der Welt weitergeht, kann niemand mit Sicherheit sagen, wie es aber in und für Niederösterreich weiter geht, das haben wir selbst in der Hand. Dabei ist uns vieles im Miteinander besser gelungen als anderswo, blau-gelb steht für diesen Weg. Es gibt viele Gründe, warum wir auf unsere Heimat stolz sein können. Viele Landsleute zeigen daher am Landesfeiertag Flagge, um dieses Lebensgefühl auszudrücken“.