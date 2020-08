NÖ: Aktionismus und Populismus rund um Strache-Auftritt

Ehrengäste

Bemerkenswerter als die maue Diskussion waren andere Details der Veranstaltung. So fanden sich auf einem Tisch Namenskarten für Ehrengäste. Darunter bekannte ehemalige FPÖ-ler, wie der Ex-Obmann der blauen Jugend, Maximilian Fischl, oder der Ex-Landesgeschäftsführer der FPÖ in Niederösterreich, Martin Huber.

Ob auch alle Gäste anwesend waren, war nicht klar. Huber, der in der Vorwoche wegen seines Hitler-Geburtstagspostings nicht rechtskräftig verurteilt wurde, war da. Die Aktion von Benjamin Ripfl, offene Jugenddiskussionen zu veranstalten, gefalle ihm gut, sagte er im KURIER-Gespräch. Von Parteipolitik habe er vorerst genug, erwiderte er auf die Frage, ob er im Umfeld von Ripfl und Strache an einer neuen politischen Zukunft bastle.

Gerichtsurteil

Im Gespräch kündigte Huber auch an, die in der Vorwoche am Landesgericht St. Pölten ausgesprochene Strafe von zwölf Monaten bedingter Haft anzunehmen. Gegen ein Geschworenenurteil sehe er wenig Chancen für einen Einspruch.

Im Vorfeld des Prozesses habe die Staatsanwaltschaft sein Leben durchleuchtet und keine rechtsnationalen Aktivitäten bis auf die „blöde“ Geburtstagsaktion gefunden, erklärte er.

Am Tisch mit seiner Namenskarte war allerdings schon auch der Name eines jungen für rechtsradikale Pamphlete und Sympathien für die Identitären bekannten Autors zu finden. Unklar war, ob er auch anwesend war. In reichlicher Stückzahl war jedenfalls die Ausgabe eines rechten Patrioten-Magazines bei der Veranstaltung aufgelegt.