NÖ: 59-Jähriger starb bei Kollision mit Triebwagen

Auf einem Bahnübergang in Haderswörth in der Gemeinde Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) ist Freitagfrüh ein Klein-Lkw von einem Triebwagen erfasst worden. Der 59 Jahre alte Lenker des Kfz wurde nach Polizeiangaben aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Einheimische starb an Ort und Stelle.

Rotlicht

Der Unfall hatte sich kurz vor 5.00 Uhr ereignet. Auf der Aspangbahn war der Zug in Richtung Wiener Neustadt unterwegs gewesen. Der 37-jährige Triebfahrzeugführer gab an, dass der Klein-Lkw den Bahnübergang in Haderswörth trotz Rotlicht übersetzen habe wollen.