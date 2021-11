NÖ: 47-Jähriger bei Holzarbeiten schwer verletzt

Ein 47-Jähriger ist Donnerstagmittag bei Holzarbeiten in seiner Heimatstadt Waidhofen an der Ybbs schwer verletzt worden. Der Mann wurde von einem Baumstamm am Bein getroffen, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Die Feuerwehr rettete den Niederösterreicher aus dem unwegsamen Gelände, der 47-Jährige wurde im Landesklinikum Amstetten behandelt.