Niederösterreichs Entwicklung in Zahlen gegossen

So erfährt man etwa, dass der Bezirk Bruck an der Leitha von 2019 bis 2021 den größten Bevölkerungszuwachs verzeichnete, während der größte Rückgang in Gmünd und Waidhofen an der Thaya registriert wurde. Die meisten Geburten gab es in den Bezirken Baden und Amstetten, in Scheibbs und in Wiener Neustadt jeweils einen positiven Geburtensaldo, weil 45 bzw. 29 mehr Babys geboren wurden, als Bewohner verstorben sind.