Niederösterreichischer Arzt im Einsatz für das Augenlicht

Alle sollen an der Gesellschaft teilhaben können. Das ist das erklärte Ziel der Organisation „Licht für die Welt“. Das erreicht man etwa damit, dass das Augenlicht von Menschen gerettet wird und Personen mit Behinderungen gestärkt werden.

In der Augenklinik in der Stadt Beira in Mosambik etwa, die dank Spenden aus Österreich errichtet worden ist. Der Augenarzt Johannes Funder aus Eggenburg (Bezirk Horn) konnte sich kürzlich von der Arbeit von „Licht für die Welt“ überzeugen. Gerade eben war er auf einer Reise in Südafrika und hat die Augenklinik als auch mobile Einsätze in ländlichen Regionen besucht.