Niederösterreicher ist Staatsmeister der Geschwindigkeit

Mit bis zu 130 km/h ist Stasek auf der Rennstrecke unterwegs, knapp fünf Zentimeter über dem Asphalt, mit kaum einer Knautschzone um den Wagen herum.

Welch körperliche Ausdauer man braucht, um das Gefährt bei dieser Geschwindigkeit auf der Spur zu halten, unterschätzen viele. „Im Training verbrenne ich bis zu 1.300 Kalorien in drei Stunden. Die Fliehkraft zieht dich in der Kurve nach außen, man hat keine Servolenkung wie beim Auto, die Belastung auf den Oberkörper ist extrem. Viele Leute steigen bei Hobby-Kart-Veranstaltungen bereits nach einer halben Stunde aus dem Kart und sind komplett fertig“, erklärt Stasek.

Messen mit den Besten

Seit 2010 fährt der Sportler in der Staatsmeisterschaft mit, seit 2013 für Top-Teams, etwa M&P Holzbau, SRT powered by B&B, und jetzt aktuell für Schubert Rechtsanwälte powered by Speedarena Rechnitz.