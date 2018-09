Der Weltmeister als Nationalcoach

Dass Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt) einen fünffachen Weltmeister und sechsfachen Europameister im Jetski-Sport hat, werden die Wenigsten wissen. Dass dieser bei den Asian Games von 18. August bis 2. September als Trainer des kambodschanischen Nationalteams fungierte, wohl noch weniger. Dabei gilt Kevin Reiterer als einer der besten Jetski-Fahrer der Welt. Die heurigen Asian Games stellten jedoch alles bisher Erlebte in den Schatten: „Es war einfach atemberaubend, so etwas Ähnliches habe ich noch nie gesehen“, schwärmt er.

Die Asian Games gelten nach den Olympischen Spielen als zweitgrößtes Sportevent der Welt. 3000 Athleten traten heuer in 42 Sportarten an. Jetski, in Österreich eine Randsportart, gilt dabei als eine der Paradedisziplinen. Dabei gewann der kambodschanische Athlet Ou Moeut Saly trotz Schulterverletzung die Goldmedaille in der Steherklasse – dank des Trainings mit Reiterer. Dafür holte der 28-jährige Niederösterreicher die Athleten im Sommer zu sich in sein Trainingszentrum nach Bad Fischau an den Schotterteich.