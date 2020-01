Mister Muskel: Der „Arnie“ aus Neunkirchen

Beim Lesen von Westernromanen hat Alexander Englitsch seine Bestimmung gefunden: Nicht Cowboy, sondern Bodybuilder. Er war damals ein kleiner Bub: „Auf der letzten Seite war immer eine Anzeige, wo Arnold Schwarzenegger für Trainings- und Proteinprodukte warb. So wie er wollte ich dann auch ausschauen“, erzählt der Neunkirchner. Seit 8. Dezember trägt der 50-Jährige nun den Titel „Weltmeister“. Er gewann bei der Bodybuilder-WM in der spanischen Küstenstadt Tarragona in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm die Goldmedaille.