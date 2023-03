Niederösterreich: Zwei Corona-Drive-in-Teststationen schließen

In Niederösterreich werden zwei der zehn Corona-Drive-in-Teststationen geschlossen. In Neubruck (Bezirk Scheibbs) ist zum letzten Mal nächsten Montag offen, Ende April wird in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) zugesperrt.

Alle anderen behördlichen Teststationen bleiben bis 30. Juni geöffnet, teilte das Büro von SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig am Donnerstag mit. In Schwechat wurden 77.853 Tests seit November 2020 durchgeführt, in Neubruck 9.592 seit Mai 2022.